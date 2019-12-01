Saldo blanco en marcha del 28S 

Querétaro, a 29 de septiembre del 2025. - Luego de la marcha por el Día Internacional de la Despenalización del Aborto que se realizó ayer 28 de septiembre en el Centro Histórico de Querétaro, el titular de la Secretaría de Gobierno, del Poder Ejecutivo del estado, Eric Gudiño Torres, informó que estas expresiones se realizaron sin inconvenientes y saldo blanco para las asistentes.

Mencionó que se presentaron tres expresiones distintas, abordando el tema del aborto legal en tres puntos distintos del Centro Histórico de la capital queretana, sin que se registrara algún hecho relevante.

“Fue una manifestación donde participaron más de 150 mujeres, fueron varias convocatorias; la primera se desarrolló en la Alameda, donde salió un grupo de mujeres a partir de las 4:20 de la tarde y se dirigieron al jardín de la Corregidora, donde se pronunciarían y relataron una serie de experiencias; hubo otra expresión también dentro de plaza Constitución, donde hubo baile, hubo pronunciamientos y exposiciones; así como otro grupo que estuvo repartiendo información en la Alameda”, dijo.

Puntualizó que el operativo que se montó estuvo dirigido por autoridades estatales, quienes fueron acompañados por elementos femeninos de Guardia Civil, Policía Municipal, Movilidad y Protección Civil, con la finalidad de dar seguridad en todo momento a las asistentes a las tres convocatorias.

“Es importante comentar que se respetó en todo momento la libre manifestación; podemos comentar también que no hubo daños a propiedad privada, no hubo pintas y en todo momento estuvieron acampadas de personal de gobierno del estado”.