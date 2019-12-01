Salas Civiles y Penales de las Regiones Morelia y Uruapan inician trámite de asuntos judiciales

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025.- En un esfuerzo por garantizar el acceso a la justicia a las michoacanas y michoacanos, el Órgano de Administración del nuevo Poder Judicial de Michoacán emitió una serie de acuerdos para levantar la suspensión decretada por el extinto Consejo para la gestión de asuntos en segunda instancia, es decir, de Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales Regionales, así como del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, con efectos graduales a partir del lunes 22 de septiembre para la Región Morelia y del miércoles 24 de septiembre para la Región Uruapan.

Encabezado por el Magistrado Presidente Hugo Alberto Gama Coria, el mencionado Órgano se ha encontrado analizando y trabajando de manera coordinada con todas las áreas involucradas para establecer las fechas de reapertura de las otras regiones del estado, las cuales se anunciarán en los próximos días, tan pronto como existan las condiciones para el desempeño de las actividades judiciales.

“Es un compromiso de quienes recibimos el voto directo del pueblo para ejercer esta importante responsabilidad, tomar las determinaciones necesarias para que la función judicial se realice con eficiencia, imparcialidad y cercanía con la ciudadanía, para devolverle así la confianza en la justicia, que es el corazón de la reforma judicial; ese es nuestro ideal y lo estamos llevando a cabo con mucha seriedad. Debemos recordar que antes las magistradas y magistrados estaban concentrados en Morelia y ahora estarán en las regiones, más cerca de las personas en Apatzingán, Morelia, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro, en donde podrán tramitar sus asuntos sin necesidad de trasladarse a Morelia”, expresó el Magistrado Presidente.

Desde el primer día al frente de la institución, ha sostenido una serie de reuniones para revisar las condiciones y verificar que cada espacio cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para la correcta prestación del servicio al público; producto de esta actividad, se están revisando y atendiendo los requerimientos.

Es importante resaltar que con la entrada en funciones de las Salas de las Regiones de Morelia y Uruapan, el 61.28% de los asuntos de segunda instancia en materia penal iniciarán trámite; y en las materias civil, mercantil y familiar, se trata del 56.47% de los recursos; por lo que ve al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, será del 44.44% de expedientes.

“Estas dos regiones que inician funciones presentan la estadística judicial más alta en segunda instancia, con un porcentaje de asuntos que refleja la demanda en estas zonas. Estoy convencido de que, con la apertura de las cuatro Salas de Morelia y dos Salas de Uruapan los justiciables podrán acceder al servicio de impartición de justicia de manera oportuna”, señaló Gama Coria.

Asimismo, refirió que ha instruido al personal de las áreas de patrimonio, tecnologías y redes, entre otras, para que de manera conjunta y con todos los recursos con que se cuenta, atiendan a la brevedad cada una de las necesidades que se vayan presentando, ya que el compromiso es que, en los próximos días, el servicio sea proporcionado en todas las regiones del estado.

Aunado a lo anterior, el Órgano de Administración se encuentra revisando la situación financiera, de recursos humanos y materiales, dado que la transición y la entrega recepción es singular, no tiene precedente. Se están atendiendo las necesidades de los inmuebles en que se ubican las oficinas regionales y que fueron arrendados por el extinto Consejo del Poder Judicial, para que en breve puedan estar en óptimas condiciones, a lo que se suma la revisión de la situación del personal que se adscribió a dichas salas.

El detalle de los acuerdos publicados puede consultarse en la página web institucional www.poderjudicialmichoacan.gob.mx en el apartado Avisos del Órgano de Administración Judicial.