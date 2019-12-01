Romualdo Moreno Gutiérrez anunció una serie de medidas estrictas para asegurar que el evento de la Feria Internacional Ganadera se desarrolle en un ambiente de respeto, seguridad y orden en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 17:02:16

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- En el marco de la organización de la Feria Internacional Ganadera, Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro anunció una serie de medidas estrictas para asegurar que el evento se desarrolle en un ambiente de respeto, seguridad y orden, en línea con las disposiciones del gobierno estatal.

Confirmó que, en cumplimiento con el decreto emitido por el gobernador Mauricio Kuri González, se ha prohibido la interpretación de canciones que promuevan la violencia o hagan apología del crimen. “Ellos (los artistas y grupos que se presentarán en la Feria Internacional Ganadera 2025) ya lo saben, en Querétaro el decreto ya está dado y no van a poder cantar ese tipo de canciones y los artistas que incumplan esta disposición podrían ser retirados del escenario”.

Aseguró que ya se hizo una revisión del repertorio musical de los artistas invitados por lo que consideró que no es ninguna sorpresa que quienes lo hagan serán sancionados.

“Tenemos que regresar a lo que realmente tiene valor en la música pues es importante fomentar la paz a través de expresiones culturales”.

Respecto al enfoque de la feria, Moreno destacó la participación activa de los ganaderos y el respaldo de la Secretaría de Turismo.

“Tenemos un problema fuerte en el tema sanitario, y agradezco que Adriana Vázquez, titular de la Secretaría de Turismo que esté apoyando desde su trinchera y también contamos con una empresa seria y una directora profesional que ha organizado ferias en varios estados del país”.

Aseguró que el evento contará con una amplia muestra ganadera, incluyendo razas Holstein y ganado de carne, consolidando su posición como la feria número uno a nivel nacional en el ámbito ganadero.

En materia de seguridad, adelantó, se mantendrá una coordinación estrecha entre la policía estatal, municipal, el Ejército y la Guardia Nacional. “Es un recinto que ya conocen, eso nos ayuda muchísimo. Siempre hay una gran coordinación”.

Sobre los precios de entrada y estacionamiento, indicó que aún no se han definido y que será la directora del evento, Marta, quien los dará a conocer próximamente.

Cuestionado sobre el camio de fecha, Moreno Gutiérrez explicó que el cambio de fecha de la feria responde a solicitudes de comerciantes del centro histórico, quienes veían afectadas sus ventas durante el evento.

“El gobernador está cercano a la gente. Ya lo habíamos platicado desde el año pasado. Los ganaderos somos personas que escuchan”.