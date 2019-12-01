Rinde Rodrigo Monsalvo su primer Informe de Gobierno

Querétaro, a 25 de septiembre del 2025. - El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, rindió su primer Informe de Gobierno ante el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, presidentes municipales invitados, regidores y más de cinco mil ciudadanos en el Ecocentro Expositor, donde reconoció que El Marqués se tiene que volver un centro de desarrollo económico para la entidad.

Puntualizó que durante el primer año de su administración se han destacado acciones en favor del bienestar familiar, por lo que se han invertido más de 800 millones de pesos en obra pública social, lo que ha contribuido a reducir en un ocho por ciento la incidencia delictiva en la demarcación.

“En octubre pasado asumimos el mandato ciudadano, convencidos de que El Marqués iba por buen camino. A casi un año de distancia, puedo decirles que hemos avanzado con paso firme, sin perder de vista lo más importante: el bienestar de las familias marquesinas”, dijo.

Puntualizó que la administración ha destinado más de 85 millones de pesos en apoyos sociales a más de nueve mil 500 personas en situación vulnerable a través del Sistema Municipal DIF, los cuales consistieron en 60 mil despensas para adultos mayores, apoyos alimentarios a mujeres embarazadas y niños pequeños, siendo la construcción de las casas del Adulto Mayor en Jesús María y Santa María de los Baños las obras pilares para esta instancia.

“En materia de salud, el municipio brindó 30 mil consultas gratuitas en medicina general, nutrición, oftalmología y odontología, además de entregar lentes; también se fortaleció la atención psicológica con más de dos mil consultas individuales y cuatro mil sesiones grupales a jóvenes. En prevención de la violencia, El Marqués se convirtió en el primer municipio en ofrecer representación jurídica a mujeres víctimas, acompañándolas hasta obtener sentencia”.

Destacó que en materia de seguridad se han incorporado 56 nuevas patrullas, 27 policías y 180 elementos auxiliares, con lo que se redujo en ocho por ciento la incidencia delictiva.

Mientras que en Movilidad y Protección Civil se destinaron más de 27 millones de pesos a vehículos, equipamiento y capacitación, lo que permitió atender cinco mil 85 emergencias.

Concluyó que El Marqués mantiene finanzas sanas, sin deuda y con 70 por ciento de ingresos propios, lo que le otorga autonomía financiera y capacidad para seguir impulsando programas sociales, educativos y de infraestructura.