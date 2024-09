Rinde protesta Carolina Rangel, como nueva secretaria general de Morena

Ciudad de México, 22 de septiembre del 2024 .- Bajo la consigna de mantener los valores obradoristas en la construcción del futuro para Morena y para México, la michoacana Carolina Rangel Gracida fue designada por unanimidad como nueva secretaria general del partido, encomienda que realizará junto a la nueva dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización.

Por unanimidad y en presencia de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) rindieron protesta ante más de 3 mil consejeras y consejeros de Morena durante el VII Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en la capital del país, donde se comprometieron a consolidar un relevo generacional acorde a los principios que rigen el movimiento, como la justicia social, la honestidad y el combate a la corrupción.

Al hacer uso de la palabra en el evento, Rangel Gracida ratificó su determinación de actuar siempre con responsabilidad, compromiso, honestidad y lealtad al pueblo en esta nueva etapa de construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, además generar unidad dentro del partido para mantener vivos los ideales de igualdad y bienestar para todas y todos.

“Es una alta responsabilidad y un honor que acepto con gran respeto, teniendo siempre presentes los principios obradoristas y los principios cuartotransformadores. Sé que no será sencillo militar con la ausencia política de Andrés Manuel López Obrador, pero sé que es el doble, triple y cuádruple de alta la responsabilidad de seguir militando desde lo que nos hemos formado con estos principios de no mentir, no robar y no traicionar, estoy siempre a la orden y siempre, amor con amor se paga”, declaró.