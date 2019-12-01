Rinde Mauricio Cardenas su primer informe legislativo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), de la LXI Legislatura de Querétaro, Mauricio Cárdenas Palacios presentó su primer informe de actividades, en la Unidad Deportiva Reforma-Lomas, ante más de 3 mil ciudadanos y actores políticos como el presidente municipal de Querétaro Felifer Macias y los senadores Agustín Dorantes y Lupita Murguía que lo respaldaron como un perfil sólido que escucha y atiende.

En este ejerció el legislador dio a conocer las acciones que ha realizado durante este primer año en favor de la calidad de vida de las familias queretanas .

Destacó que se aprobó el Paquete Económico 2025, el más social en la historia del estado, al destinar el 93 por ciento del gasto directo a programas, obras y servicios para la gente, lo que representa más recursos para educación superior, seguridad pública, salud, movilidad y medio ambiente.

“Destinamos más recursos para hospitales, medicamentos y atención médica. Más presupuesto para universidades públicas, maestros y tecnología educativa. Y lanzamos un mensaje firme al gobierno federal: la salud y la educación no se regatean, son un derecho que se debe garantizar siempre”, expresó.

Cárdenas Palacios indicó que se realizaron reformas que amplían derechos y defienden la dignidad de las personas como la ampliación del permiso de paternidad, se impidió que agresores de mujeres o deudores alimentarios puedan ser candidatos, se tipificó con mayor severidad la violencia contra mujeres embarazadas y presentó una iniciativa para que madres y padres de familia puedan contar con lactarios y cambiadores públicos en todo el estado.

El legislador señaló que desde el Congreso estatal se protege a niñas, niños y jóvenes, por eso destacó la aprobación de la Ley Kuri, la cual restringe el acceso temprano a redes sociales, obliga a plataformas a verificar edad y proteger a los menores.

El diputado reiteró su compromiso de no dar ni un paso atrás en la construcción de paz y justicia, por ello junto al gobernador Mauricio Kuri, impulsó una ley que prohíbe y sanciona la apología del delito y la promoción de la violencia durante eventos públicos en Querétaro.

Mauricio Cárdenas añadió que durante este primer año de actividades ha recorrido las colonias para conocer de viva voz las necesidades de las y los queretanos, prometió regresar tras ganar las elecciones y lo ha cumplido.

“Durante este primer año no ha habido un solo día en el que no hayamos salido a caminar, a recorrer las calles, a escuchar sus necesidades y a atender cada solicitud, sin importar lo grande o pequeña que pareciera. Porque ser diputado no es un título, es un compromiso de vida: estar con la gente y para la gente”, enfatizó el diputado.

Finalmente, se comprometió a seguir trabajando para presentar iniciativas, proponer reformas y realizar gestiones que permitan defender a Querétaro, mantener y mejorar la calidad de vida de las familias queretanas.

“Un año de resultados, de cercanía y de trabajo sin descanso. Pero esto apenas comienza. Hoy quiero decirles que vamos por más: por más seguridad, por más oportunidades, por más espacios dignos, por más calidad de vida para todas y todos”, concluyó.