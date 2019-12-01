Rinde Josué Guerrero primer informe ante beneficiarios del DIF Corregidora

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala rindió su primer Informe de Gobierno ante beneficiarios del Sistema Municipal DIF, donde destacó que se han generado más 147 acciones en pro de esta institución, así como la creación del Centro de Atención a Grupos Vulnerables y el Centro de Visión.

Puntualizó que en el Centro de Atención a Grupos Vulnerables opera la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y la Unidad de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, resaltó que con el Centro de Visión se tiene vinculación directa con el Instituto Mexicano de Oftalmología (IMO) con lo que se ha beneficiados a más de 200 personas con cirugía de catarata.



"No solo quiero que se trate a las personas con calidad, también con calidez, porque tenemos en frente no a un número, sino a una persona que siente, que trae un pesar y lo que busca de nosotros es que le demos tranquilidad; cómo lo vamos a atender, a ayudar y a proteger", dijo.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gabriela Trápala mencionó que se han beneficiado a 14 mil 900 personas con alimentos escolares y apoyos funcionales, además de que, 28 mil 500 ciudadanos han participados en distintos talleres y cursos impartidos.