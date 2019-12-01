Rinde Diana Mariel Espinoza su Primer Informe de Actividades Legislativas

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025. - Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, la Diputada Diana Mariel Espinoza reafirmó su compromiso en la transformación social y en la búsqueda permanente de un ejercicio legislativo al servicio de la gente.

En el patio central del Congreso del Estado, acompañada por funcionarios federales, estatales y municipales, además de compañeros legisladores, la diputada informó que durante su primer año de gestión ha enfrentado temas que aquejan a la sociedad, en materia de salud, educación, tecnología, gobernabilidad, gestión social, “no desde la comodidad de un escritorio, sino desde el contacto directo con las problemáticas reales que vive la gente todos los días”.

Agregó que en el primer año legislativo presentó 29 iniciativas con proyecto de decreto que abarcan temas estratégicos para el desarrollo del estado, como protección de derechos humanos, fortalecimiento de la justicia penal, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, salud mental y asistencia social, acceso a la educación, trabajo digno, protección ambiental y seguridad vial.

“Reconozco que no ha sido fácil, pero también he demostrado que cuando se trabaja con firmeza, ética y vocación de servicio, sí se puede avanzar desde el Congreso del Estado y en cada territorio que he pisado. Seguiré defendiendo las causas nobles, las luchas sociales y los derechos de los sectores más vulnerables, porque representar al pueblo no se trata de discursos, sino de hechos, cercanía y resultados”, puntualizó.

Durante el informe, Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de la Mesa Directiva, reconoció a su compañera como una diputada que honra la confianza ciudadana, que aporta con capacidad y que tiene un compromiso con Michoacán; “su informe refleja que cuando se trabaja con convicción, los resultados, son palpables; Diana nos ha demostrado cómo se armonizan las banderas históricas sociales en la construcción de soluciones colectivas, con una visión de estado”.

Fabiola Alanís Sámano, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, reconoció la sensibilidad y el compromiso de la diputada Mariel Espinoza con el pueblo de Michoacán, a la vez que destacó su desempeño, junto con la bancada del Partido del Trabajo, para dar cumplimiento a los compromisos para la transformación del estado y del país; además de ser factor fundamentar para lograr una Constitución más humanista, integrando a su texto, la garantía de los derechos de todas y todos.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza destacó el compromiso, el esfuerzo y el gran corazón con el que ha trabajado en favor del pueblo de Michoacán; “Diana ha hecho del servicio público su estilo de vida y esta característica encuadra perfectamente en este modelo ideológico del humanismo mexicano, que prioriza a los pobres y a los que históricamente han sido olvidados; busca construir una sociedad cada vez más justa y solidaria, desde la honestidad y la empatía, lo que la lleva a defender los derechos de los trabajadores y a velar por la salud de los michoacanos”.