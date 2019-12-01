Ricardo Monreal descarta nepotismo por aspiración de su hermano en Fresnillo

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2026.- La intención del senador Saúl Monreal de competir por la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, abrió nuevamente el debate sobre la participación de integrantes de una misma familia en cargos públicos. Ante los cuestionamientos, el diputado federal Ricardo Monreal rechazó que exista nepotismo y defendió las aspiraciones políticas de su hermano.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados argumentó que ningún integrante de su familia gobierna actualmente Fresnillo, por lo que consideró que no hay elementos para señalar una posible práctica de nepotismo. Añadió que el ayuntamiento se encuentra en manos de la oposición.

Ricardo Monreal también calificó como un reto complicado la decisión de su hermano de buscar nuevamente el gobierno municipal, al señalar que recuperar ese territorio electoral no será sencillo. Por ello, afirmó que Saúl “se sacó la rifa del tigre”, debido a las dificultades que enfrentará para ganar la contienda.

Por su parte, Saúl Monreal anunció su registro en el proceso interno de Morena para buscar la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Fresnillo, aunque mantiene su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas en el futuro.

En otro tema, Ricardo Monreal informó que 153 de los 254 diputados federales de Morena se registraron para buscar la reelección, mientras que otros 17 manifestaron interés en competir por presidencias municipales.

El legislador señaló que el partido tendrá una tarea compleja para procesar las aspiraciones y realizar las encuestas correspondientes, por lo que llamó a los participantes a respetar las decisiones internas y privilegiar el proyecto político por encima de los intereses personales.