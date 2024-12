Reyes Galindo confía en que Michoacán tendrá un manejo responsable en su presupuesto 2025

Morelia, Mich., 16 de diciembre de 2024.-“Existe una gran confianza por parte de la y los legisladores del PT en que las instituciones gubernamentales realicen un manejo altamente responsable durante el Ejercicio Fiscal 2025”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior, tras haber sido aprobado la noche de este domingo en el Congreso local, el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2025 por

por un monto de 98.9 mil millones de pesos, donde por tercer año consecutivo en la entidad se destinarán mayores recursos a la inversión que al pago de la deuda pública, además de que no se establecen nuevos impuestos para las y los michoacanos.

“Aprobamos un presupuesto realista, equilibrado y congruente con la austeridad republicana, tal como se ha hecho en este gobierno de la Cuarta Transformación. Por ello, doy un voto de confianza a la administración estatal que encabeza nuestro amigo, Alfredo Ramírez Bedolla, de que sé priorizarán siempre las necesidades más álgidas de nuestra gente”, acotó el líder petista.

Reyes Galindo indicó que los rubros que se privilegiaron fueron los de seguridad, que tendrá más del 15 por ciento de incremento en su presupuesto; la máxima casa de estudios de la entidad (la UMSNH) con 20 por ciento más de recurso y los municipios con un 7 de crecimiento en su presupuesto.

“Aquí lo más importante es la manera en que se habrá de ejercer el recurso y mientras cumplamos nuestra responsabilidad bajo los valores de no mentir, no robar y no traicionar, lograremos un ejercicio fiscal eficiente con el que podremos transformar la realidad social de todas y todos los michoacanos”, concluyó.