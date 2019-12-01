Revocará Ayuntamiento de Morelia permiso que había otorgado para corrida de toros del 30 de septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 14:21:57

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Después de que se anunciara una corrida de toros denominada “Espectacular Festejo Charro Taurino”, que se realizaría el 30 de septiembre en la capital michoacana, el Ayuntamiento de Morelia anunció que se revocará el permiso que había sido concedido a un particular.

Fue un Juez Federal, quien negó el amparo solicitado con el que se les permitía a los organizadores realizar el evento, debido a que están prohibidas las corridas de toros por el Congreso del Estado de Michoacán.

La decisión, fue notificada mediante una lista que se publicó en la página oficial del Poder Judicial de la Federación, por lo que deja de surtir efectos la suspensión que dio origen al permiso.

“El ayuntamiento de Morelia refrenda su respeto a la división de poderes y respeta como siempre lo ha hecho las determinaciones jurisdiccionales”, señaló el Gobierno de Morelia, a través de un comunicado.