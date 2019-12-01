Revisión del T-MEC arranca: las tres potencias norteamericanas analizan cambios estratégicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 18:58:25
México, a 16 de septiembre del 2025. - El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este martes que México, Estados Unidos y Canadá iniciaron los procesos de consulta de cara a la revisión del tratado comercial entre los tres países, el T-MEC, que se llevará a cabo en 2026.

Cada uno de los países consultará internamente a los sectores involucrados en el tratado sobre su operación y diseñará estrategias para arrancar la negociación.

"Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC, entre que entró en vigor en 2020 y esta fecha, 2025, y entonces estar con esas evaluaciones para empezar la revisión del tratado", comentó el funcionario en un video publicado en redes sociales.

El funcionario explicó que tanto México como sus contrapartes publicarán entre este martes y el miércoles los avisos oficiales en los que se establece cómo se efectuará el proceso de evaluación y consultas. Para México, las bases de la consulta se publicaron el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con una publicación de Ebrard en la plataforma X.

El anuncio ocurre dos días antes del arribo a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitará el país el próximo jueves y viernes para dialogar sobre comercio e inversiones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

