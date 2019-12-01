Revisarán listas de canciones para la FIGQ: Eric Gudiño

Querétaro, a 19 de septiembre del 2025. - El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que se ha trabajado de la mano con la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), así como con el empresario encargado del cartel artístico que se presentará en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ), que se realizará del 14 al 30 de noviembre, con la intención de que conozcan el decreto que prohíbe la música que haga apología al delito.

Reconoció que el empresario conoce los términos y condiciones para las presentaciones de artistas, quienes deberán entregar un listado de las canciones que se entonarán tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque, y en caso de incurrir en la apología del delito, se suspenderá de manera momentánea el espectáculo o, en su defecto, de forma total.

“Se cuidó mucho esa parte, eh, y se va a estar revisando junto con ellos; hoy el municipio (El Marqués) ya generó una reglamentación específica para cuidar eso; ellos tienen que entregar su listado de canciones y, en caso de que no se respete, pues bueno, tendrá que haber una suspensión de manera momentánea y, si no, la suspensión total”, dijo.

Recalcó que están en el entendido de la reglamentación actual del estado y del municipio, que establece la restricción de canciones que hacen apología del delito, y si se incumple con esta, también conocen las consecuencias que podrían traer.

Por otra parte, mencionó que el recinto ferial cerrará una hora después aproximadamente, luego de concluir el espectáculo del Teatro del Pueblo, y es la misma condición para los eventos programados para el palenque.

De igual manera, afirmó que el operativo de seguridad estará al mando del estado, por lo que se sumarán elementos de Policía Estatal, municipal de El Marqués, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado; además, se suman cuerpos de emergencias como Bomberos de Querétaro, Protección Civil estatal y municipal, entre otros.