Revisa Mauricio Kuri temas de agenda ambiental con titular de la SEMARNAT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:32:11
Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- Con el interés de dar continuidad a los temas de la agenda ambiental queretana relacionados con el ordenamiento territorial, la gestión de los residuos y el sistema de economía circular, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, celebró una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno Federal, Alicia Bárcena Ibarra.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la dependencia federal, en la Ciudad de México, donde el mandatario queretano conversó con la funcionaria sobre los avances de las políticas públicas que desde el gobierno estatal se focalizan mediante la implementación de acciones que hacen de Querétaro un referente a nivel nacional en establecer un marco regulatorio que promueva la sostenibilidad y el cuidado del entorno ambiental a fin de disminuir las emisiones de CO₂.

 

Noventa Grados
