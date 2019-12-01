Retirará concesión Felifer Macías si Nader no reactiva sus actividades en la alberca de Reforma-Lomas en septiembre

Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera aseguró que si Nader, empresa que opera las albercas en las Unidades Deportivas, no reactiva sus actividades en la que esta ubicada en Reforma-Lomas, en septiembre se les retirará la concreción.

Aseveró que ya empresa está notificada de que tiene que abrir en septiembre y pagar una multa por la falta de operatividad de la alberca, y en caso de no hacerlo, no habrá más plazo.

“Me comprometí que a la inmediatez tiene que estar operando esa alberca y que la empresa concesionaria tendrá la sanción correspondiente debido al incumplimiento y que ha tenido esa alberca cerrada, hoy lo que les puedo decir es que se ha dado plazo definitivo para el mes de septiembre (…), ese es el ultimátum que damos para que en septiembre o abren y pagan su multa o se les va a revocar la concesión”.

Reconoció que, desde hace más de un año, usuarios de esta alberca reportaron que está fuera de operación, lo que motivó a la administración municipal en dar el mes de septiembre como plazo para que vuelva a funcionar.

Puntualizó que en caso de la empresa incumpla con lo establecido, la administración de las albercas volverá al control del gobierno municipal.

“Tomaríamos nosotros en el propio municipio para que nosotros mismos lo operemos y obviamente aquí lo importante es que la gente pueda utilizar ya está alberca y sean beneficiadas las familias, no tengo el dato de cuánto es la sanción, pero obviamente será muy importante”.

Nader también cuenta con la alberca de la Unidad Deportiva de Arcos de Belén en el norte de la capital queretana.