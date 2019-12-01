Restablecido el libre tránsito en carreteras de Michoacán: Raúl Zepeda

Restablecido el libre tránsito en carreteras de Michoacán: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:40:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025.- Fueron liberadas las vialidades y restablecido el libre tránsito en las carreteras bloqueadas esta tarde, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor. 

El encargado de la política interna señaló que las vialidades en los municipios de Coeneo, Huaniqueo, Morelia, Pátzcuaro y Buenavista se encuentran liberadas luego de ser bloqueadas con vehículos. 

El funcionario estatal explicó que los cierres carreteros y la quema de vehículos se derivaron de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil e integrantes de un grupo delictivo en el municipio de Tzintzuntzan; hechos en los que al momento no se reportan personas heridas ni lesionadas. 

Zepeda Villaseñor subrayó que actualmente se mantiene un operativo de seguridad reforzado en distintas regiones del estado, en el que participan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de restablecer el orden y prevenir nuevos incidentes.

“Estamos trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de las y los michoacanos. El estado mantiene firme su presencia en todas las regiones”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas
Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional
Más información de la categoria
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
El factor que amenaza con una crisis económica aún peor que la de 2008
Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán
Comentarios