Respeto a los derechos humanos, transparencia y lucha contra el acoso, pilares de la Cuarta Transformación: Ricardo Mejía

Ciudad de México, 30 de junio del 2025.- El legislador federal Ricardo Mejía Berdeja reafirmó el compromiso del Poder Legislativo con la protección de los derechos humanos, el impulso de una cultura de paz laboral y la consolidación de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.



El parlamentario federal por Coahuila anunció que se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados dos modificaciones al marco legal, uno en materia de acoso sexual y hostigamiento laborales en el servicio público, y otro relacionado con la armonización de la Ley General de Transparencia tras la reciente reforma al Poder Judicial, que establece la elección y no la designación de jueces y magistrados.



“Desde la Cámara de Diputados estamos legislando con visión progresista, en concordancia con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocado en la defensa de las víctimas, la transparencia y la rendición de cuentas. Este trabajo no es menor, porque el servicio público debe reflejar los principios de justicia, equidad y dignidad que exige el pueblo de México”, afirmó Mejía Berdeja.



El coahuilense Ricardo Mejía, también conocido como El Tigre, recordó que desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que él preside, ya se aprobaron las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para definir con precisión las conductas de acoso sexual y hostigamiento laboral como faltas administrativas graves en el servicio público.



Estas disposiciones permitirán sancionar con suspensión, destitución e inhabilitación a las personas servidoras públicas que incurran en estas prácticas, además de inscribir sus nombres en el Sistema Nacional de Personas Sancionadas, para impedir que vuelvan a ocupar cargos públicos.



“Esta reforma garantiza el derecho a un ambiente laboral libre de violencia, y es un paso firme hacia una administración pública que respete la integridad física, emocional y psicológica de las personas. En el PT respaldamos plenamente estas medidas en favor de los trabajadores”, reiteró Mejía Berdeja.



Por si fuera poco, el también ex titular de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recordó que también se aprobó en el seno de la comisión parlamentaria una modificación para armonizar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sustituyendo el concepto de “designación” por “elección” de jueces y magistrados, en coherencia con la reforma judicial publicada en septiembre de 2024.



“El nuevo esquema de elección directa de jueces es ya derecho positivo. Debemos adecuar nuestro marco legal para brindar certeza jurídica a la ciudadanía y fortalecer los principios de participación democrática que rigen la Cuarta Transformación”, puntualizó.



El legislador Mejía Berdeja destacó que esta adecuación también responde a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales obligan al Estado mexicano a armonizar su legislación y garantizar el acceso a la información y la justicia.



El político coahuilense subrayó que estos avances son producto de un trabajo legislativo responsable, plural y coordinado, con la plena convicción de apoyar el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya política social está orientada a consolidar una paz duradera basada en la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.



“La lucha contra la corrupción, la impunidad y la violencia laboral es también una lucha por la paz. Lo que hacemos en el Congreso refleja nuestro compromiso con el pueblo, con sus causas, y con un Estado más justo y humano”, expresó.