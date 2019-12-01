Rescatan a menor en Morelia: tres detenidos por presunta privación ilegal de la libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 21:49:29

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - Elementos de la Policía Morelia auxiliaron a una menor de edad, al parecer víctima de privación ilegal de la libertad; además, detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con el delito.

Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior y agregaron que el caso se registró la tarde de este jueves en un inmueble ubicado en la avenida San Juanito Itzícuaro, a la altura de la colonia Sindurio, en la zona poniente de la capital michoacana.

Recientemente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el número de víctimas de homicidio doloso en Michoacán disminuyó en un 63.32 por ciento, al pasar de 259 casos registrados en octubre de 2021 a 95 en agosto de 2025, consolidando una tendencia sostenida a la baja.

Los oficiales brindaron atención médica y psicológica a la afectada. En cuanto a los probables responsables, estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de ser investigados por la instancia competente.