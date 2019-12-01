Requiere Michoacán hasta 100 millones de pesos para operación de 113 Centros Libres: Seimujer

Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - Luego de que en la más reciente visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la promesa de que Michoacán tendrá un centro libre por municipio, Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), estimó que para la operación de 113 centros se requiere un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos.

En entrevista, la funcionaria estatal destacó que actualmente hay un total de 40 centros libres, estos operan con 40 millones de pesos al año. Se espera que el número de centros pueda incrementar para el próximo año, debido a la gestión realizada en el año en curso.

Explicó, los Centros Libres son espacios para la prevención y erradicación de las violencias en contra de las mujeres, además de fomentar un entorno de igualdad sustantiva y respeto a las mujeres. Para su operación se requiere de cinco personas: una psicóloga, una abogada, una trabajadora social, una mujer que fomenta la creación de redes entre mujeres y una persona que les coordina a través de la estrategia “Tejedoras de la Patria”.

Alejandra Anguiano subrayó que la mayor parte del recurso se destina al pago de salarios del personal operativo, de las abogadas de las mujeres y mujeres del territorio. Destacó que los Centros Libres funcionan en horarios establecidos al interior de las instancias municipales de la Mujer, en los que se incluyen estrategias como casas de resguardo o de emergencia, temporales para prevenir la violencia feminicida.