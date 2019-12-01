Reporta saldo blanco la SSP de Michoacán tras Grito de Independencia

Reporta saldo blanco la SSP de Michoacán tras Grito de Independencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:56:13
Morelia, Michoacán, a 16 de seotiembre de 2025.- Sin percances en los 108 municipios que celebraron las Fiestas Patrias, es el reporte que emitió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Juan Carlos Oseguera Cortés.

Sobre el particular se informó que con la presencia de más de 30 mil asistentes, la ciudad de Morelia presenció un Grito de Independencia y un concierto de Christian Nodal en armonía y con la alegría de la población. 

A través de un operativo integral de vigilancia, la Guardia Civil y su coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, garantizaron unas Fiestas Patrias tranquilas y sin incidentes; sumado al monitoreo permanente del C5 Michoacán y sus subcentros al interior de la entidad.

“Decirles a las michoacanas y michoacanos que tienen seguridad y pueden asistir a estos eventos, este 15 de septiembre se garantizó un saldo blanco en los 108 municipios donde celebraron las Fiestas Patrias”, señaló el titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés.

