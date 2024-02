Renuncia Israel Zamora a bancada del PVEM en el Senado

Ciudad de México, 21 de febrero de 2024.- Israel Zamora Guzmán, senador de la bancada del PVEM, renunció a su puesto, argumentando que el partido no ha coincidido con su forma de trabajo.

“El partido no ha coincidido con mi forma de trabajo y me ha tendido barreras que me impedirían seguir desempeñando el trabajo cercano a las personas que considero todos los políticos deberíamos estar realizando”, señaló.

Cabe señalar que Zamora Guzmán, quien ganó el escaño bajo las siglas del PRD y renunció al partido para pararse a las filas del PVEM, aspiraba a ser candidato a la alcaldía en Cuauhtémoc.

“Hoy he decidido renunciar al Partido Verde Ecologista de México por considerar que sus decisiones y actuar se alejan de los principios y motivos que inspiran la transformación que vive nuestro país”, expresó Zamora.