Renta de recintos culturales permite su mantenimiento económico: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 11:18:35

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, compartió que la renta de espacios culturales para la realización de eventos públicos o privados, permite generar recursos económicos para el mantenimiento de los mismos, esto tras el rechazo del gremio cultural a estos actos.

En conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal señaló que la magestuosidad de los recintos hace que su mantenimiento sea elevado, debido a los lineamientos que marca el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Asimismo, señaló que el INAH impone un reglamento para el uso de los espacios para la realización de eventos, tanto públicos como privados, el cual incluye ciertas fechas, horarios y otros factores de sostenibilidad.

Agregó, cuando los recintos culturales tienen algún daño o necesitan mantenimiento, debe realizarse de inmediato.

Ramírez Bedolla consideró que la Policía Morelia no debería haber detenido al artista que intervino la banqueta del Centro Cultural Clavijero con una pinta en rechazo a la renta de los espacios culturales, esto al considerar que fue una falta administrativa.

Finalmente, el titular del ejecutivo estatal dijo respetar la opinión del artista y su punto de vista, pero recalcó que la renta de los espacios solo se realiza en fechas específicas.