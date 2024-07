Renovarán piso de la Basílica de Soriano

Querétaro, Querétaro, 11 de julio de 2024.- El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, confirmó que el piso de la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores del Soriano, que se ubica en el municipio de Colón será cambiado, ya que este está deteriorado y la obra fue aprobada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de que habitantes de la zona manifestarán su desacuerdo por esta renovación.

Mencionó que la sustitución del piso actual obedece a los lineamientos del INAH, ya que este no cuenta con el tiempo necesario para ser considerado como patrimonio, por lo que en su lugar se colocará mármol queretano.

"El piso que tiene actualmente es un piso de unas fábricas que hubo en Querétaro de los cuarenta a los sesenta, entonces, decir que es un piso antiguo, pues no lo es. Por eso el INAH vio que esto no era destruir un patrimonio, porque el piso no goza de una antigüedad notable".

Puntualizó que también se busca el diálogo con las personas que están en desacuerdo para buscar alternativas, aunque la opción principal es poner el mármol queretano, para embellecer este templo tan significativo para los queretanos y los católicos de México.

"La Basílica es una iglesia totalmente significativa para nuestra Diócesis y es una institución y su corazón espiritual, tiene muchas cosas bonitas la Basílica de Soriano”.