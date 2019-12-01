Rendir cuentas al pueblo, compromiso inquebrantable del Congreso de Michoacán: Giulianna Bugarini

Rendir cuentas al pueblo, compromiso inquebrantable del Congreso de Michoacán: Giulianna Bugarini
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 19:10:31
Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025.– La presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, diputada Giulianna Bugarini Torres, destacó la trascendencia de los informes legislativos que han venido presentando las y los diputados locales, quienes en este primer año de trabajo han salido a los distritos y municipios para informar de frente a la ciudadanía sobre las acciones y avances logrados desde la 76 Legislatura.

Bugarini Torres subrayó que la rendición de cuentas no es únicamente una obligación legal, sino un acto de respeto y gratitud hacia el pueblo que depositó su confianza en sus representantes.

“Quienes representamos al pueblo tenemos que dar la cara y rendir cuentas. No se trata solo de números o de leyes aprobadas; se trata de mirar a los ojos a la gente y decirles con claridad qué hemos hecho por ellos y hacia dónde vamos”, expresó.

La presidenta del Congreso reconoció que las y los diputados han privilegiado la cercanía y el contacto directo con la ciudadanía, utilizando un lenguaje sencillo y accesible para explicar el trabajo legislativo.

“Hoy más que nunca debemos recordar que el mandato popular no es un cheque en blanco: es una confianza viva que se honra con trabajo, transparencia y resultados. La ciudadanía merece saber qué hemos hecho en su nombre y cómo estamos construyendo juntos la transformación de Michoacán”, afirmó.

Finalmente, Giulianna Bugarini refrendó el compromiso de las y los legisladores de mantener un Congreso cercano y responsable, que escucha a los distintos sectores y garantiza que la voz del pueblo siga siendo el eje central de todas las decisiones.

