Rehabilitarán trota pista del parque Querétaro 2000

Autor: Redacción / Fernando Trejo | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 14:53:23

Querétaro, Querétaro a 28 de junio de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que la trota pista del parque Querétaro 2000 será reemplazada completamente para el beneficio de cerca de 25 mil usuarios que corren en este centro de entrenamiento.

“Les vamos a dar una muy, muy buena noticia a todos los que vienen a correr aquí al 2000; me dicen que son cerca de 100 mil usuarios y cerca de 25 mil son los que corren aquí todos los días”, dijo.

Ante este anuncio, la directora del Instituto del Deporte y la Recreación de Estado de Querétaro (Indereq), Iridia Salazar Blanco, explicó que se rehabilitará la trota pista interna del parque 2000, por lo que se intervendrá en conjunto con otras instancias estatales.

“Se va a rehabilitar la trota pista para todos nuestros corredores; sin duda, será de gran beneficio para cada uno de ellos”.

De igual manera, el titular de Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, detalló que se hará una intervención mayor para dejar la pista como nueva, además, se instalarán luminarias, ya que muchos corredores van al parque por las noches.

“Vamos a durar dos meses, empezando a mediados de julio, vamos a rehabilitar toda la superficie de la pista, los bordillos, el alumbrado, se va a volver a ver la pista como nueva”.