Rehabilita Gladyz Butanda 15 aulas de la Secundaria Técnica 3 en Morelia

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, facilitó la rehabilitación de 15 aulas y cuatro talleres de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 “Álvaro Obregón”, esto como parte de las primeras acciones de infraestructura que acompañarán a la construcción del teleférico de Morelia.

La rehabilitación, que contempla mejoras en el edificio central de la secundaria técnica, así como la reconstrucción de muros divisorios y la instalación de cancelería y puertas nuevas, fue presentada ante autoridades académicas, cuerpo docente, madres y padres de familia, así como de la comunidad estudiantil de la institución.

“Sabemos que un espacio digno, seguro y funcional es fundamental para el aprendizaje. Por eso, la rehabilitación de esta escuela no solo mejora la infraestructura, sino también las condiciones en las que se enseña y se aprende”, enfatizó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Ante este hecho, el director de la institución, Víctor Manuel Solórzano Jove, reconoció la labor de gestión desempeñada por Gladyz Butanda Macías, así como el compromiso demostrado por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para dignificar la infraestructura educativa del plantel educativo que dirige.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad reiteró que esta obra forma parte de un cúmulo de acciones de infraestructura que la dependencia a su cargo realizará en las zonas y vialidades aledañas al teleférico de Morelia, entre ellas la Secundaria Técnica 3, en cuyo perímetro se ubicará una de las estaciones de este nuevo medio de transporte, que reiteró, beneficiará de manera directa a las y los estudiantes de dicha institución.