Regresará internet gratuito a autobuses de la AMEQ  

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 10:00:56

Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre 2025.- El director de la Agencia de Movilidad de Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos informó que en próximos meses los autobuses de transporte público de QroBús, podrían tener nuevamente el servicio de internet gratuito para los usuarios.

Reconoció que el programa y servicio es presupuestado e implantado por la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro (Sedesoq); y por falta de recursos se tuvo que suspender en el último año.

"Yo he hecho el compromiso de darle seguimiento para ver si podemos lograr tener el recurso y poder rehabilitar esta parte; estamos buscando todas las opciones posibles, es algo que la gente nos ha pedido", dijo.

Recordó que el 70 por ciento de las unidades de transporte público del sistema de QroBús, cuenta con la tecnología necesaria para brindar el servicio de internet.

"Lo más importante es ver ahorita de dónde podemos sacar los recursos porque el problema es la falta de presupuesto, una vez que tenga solucionado esto iniciaremos todo el procedimiento que marca la ley para restablecer el servicio".

Explicó que a pesar de que es una petición constante por parte de los usuarios y la cual se tiene contemplada, aún no se tiene un fecha estimada para que este se pueda reactivar.

Fotografía de Gustavo Trejo