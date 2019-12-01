Registra Corregidora saldo blanco por Fiestas Patrias 

Registra Corregidora saldo blanco por Fiestas Patrias 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 13:02:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 16 de septiembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora informó que los festejos patrios se llevaron a cabo con saldo blanco, gracias al trabajo coordinado entre la Policía Municipal, Protección Civil, cuerpos de emergencia, Movilidad y Servicios Públicos, así como a la participación responsable de la ciudadanía.
 
Durante los días 15 y 16 de septiembre, se implementó un operativo especial de vigilancia y prevención en colonias y comunidades del municipio, lo que permitió que las familias disfrutaran de un entorno seguro y cercano, que alcanzó un aforo total de más de 35 mil personas.
 
En el centro del municipio de Corregidora, la ceremonia del Grito de Independencia encabezado por el presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala, reunió a más de 31 mil asistentes, quienes participaron en un ambiente de paz y orden.
 
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Corregidora, Ángel Rangel Nieves, subrayó que este resultado es fruto de una estrategia integral y de la coordinación entre áreas municipales, destacando que la ciudadanía celebró con respeto y responsabilidad, lo que permitió mantener la tranquilidad en todo momento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sujetos armados irrumpen en Grito de Independencia de comunidad de Celaya, Guanajuato, dejando 8 personas heridas y un fallecido
Ultiman a dos mujeres y una menor dentro de departamento en Nacajuca, Tabasco
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Más información de la categoria
Decisiones de Carlos Manzo sacrifican a Uruapan, lamenta el Gobernador de Michoacán ante chantajes del Alcalde: “No hay que revolver las cosas”, dice Bedolla
EEUU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, presunto operador de Sinaloa
Saldo blanco en Michoacán tras fiestas patrias: Segob
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Comentarios