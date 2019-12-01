Registra Corregidora saldo blanco por Fiestas Patrias 

Corregidora, Querétaro, a 16 de septiembre 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora informó que los festejos patrios se llevaron a cabo con saldo blanco, gracias al trabajo coordinado entre la Policía Municipal, Protección Civil, cuerpos de emergencia, Movilidad y Servicios Públicos, así como a la participación responsable de la ciudadanía.



Durante los días 15 y 16 de septiembre, se implementó un operativo especial de vigilancia y prevención en colonias y comunidades del municipio, lo que permitió que las familias disfrutaran de un entorno seguro y cercano, que alcanzó un aforo total de más de 35 mil personas.



En el centro del municipio de Corregidora, la ceremonia del Grito de Independencia encabezado por el presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala, reunió a más de 31 mil asistentes, quienes participaron en un ambiente de paz y orden.



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Corregidora, Ángel Rangel Nieves, subrayó que este resultado es fruto de una estrategia integral y de la coordinación entre áreas municipales, destacando que la ciudadanía celebró con respeto y responsabilidad, lo que permitió mantener la tranquilidad en todo momento.