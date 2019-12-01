Refuerzan operativo de seguridad en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- Luego de que la presidenta municipal fuera agredida, quien se encuentra ilesa y fuera de peligro, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, informó sobre el despliegue de un operativo aéreo y terrestre para localizar a los responsables del ataque armado contra la presidenta municipal de Buenavista, Irma Moreno Mendoza.

Sobre el particular dijo, "En estos momentos se está realizando un fuerte operativo en el municipio de Buenavista y su colindancia con Apatzingán; ya tuve comunicación con la presidenta y me comenta que se encuentra bien, no hubo personas lesionadas", comentó Oseguera Cortés.

El suceso ocurrió en el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec. En este sitio, la presidenta municipal de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, fue agredida con disparos de arma de fuego mientras se trasladaba en un vehículo particular con su equipo de trabajo. Se confirma que la presidenta se encuentra ilesa.

En la zona, agentes de la Guardia Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la Guardia Nacional (GN), fortalecen los operativos de seguridad y mantienen tareas estratégicas en puntos claves para localizar a los responsables de este hecho.