Refuerzan operativo de seguridad en Buenavista, Michoacán 

Refuerzan operativo de seguridad en Buenavista, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 15:52:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenavista, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- Luego de que la presidenta municipal fuera agredida, quien se encuentra ilesa y fuera de peligro, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, informó sobre el despliegue de un operativo aéreo y terrestre para localizar a los responsables del ataque armado contra la presidenta municipal de Buenavista, Irma Moreno Mendoza.

Sobre el particular dijo, "En estos momentos se está realizando un fuerte operativo en el municipio de Buenavista y su colindancia con Apatzingán; ya tuve comunicación con la presidenta y me comenta que se encuentra bien, no hubo personas lesionadas", comentó Oseguera Cortés.

El suceso ocurrió en el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec. En este sitio, la presidenta municipal de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, fue agredida con disparos de arma de fuego mientras se trasladaba en un vehículo particular con su equipo de trabajo. Se confirma que la presidenta se encuentra ilesa.

En la zona, agentes de la Guardia Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la Guardia Nacional (GN), fortalecen los operativos de seguridad y mantienen tareas estratégicas en puntos claves para localizar a los responsables de este hecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán aseguran armamento y equipo táctico
“Nos levantaremos en armas”: la advertencia de Carlos Manzo por el asesinato de un policía
Ataque armado deja un hombre fallecido en la colonia Los Olivos de Celaya, Guanajuato
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Más información de la categoria
EEUU vincula a diputada oficialista con célula criminal de hijos de Ismael Zambada; habría recaudado pagos de extorsiones
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Tráiler se queda sin frenos en la Zitácuaro-Toluca y provoca tragedia; hay un muerto y varios heridos
Comentarios