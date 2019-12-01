Refuerzan lazos SECTUR y Tecnológico de Monterrey en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (SECTUR), Adriana Vega Vázquez Mellado, junto al director general del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, Pascual Alcocer, encabezaron la ceremonia de firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo de realizar trabajo conjunto en materia de servicio social, prácticas profesionales y proyectos estudiantiles e institucionales.

Adriana Vega, destacó durante su participación en esta firma, que, para el sector turístico de la entidad, es fundamental generar alianzas estratégicas que permitan alcanzar servicios turísticos competitivos, innovadores y sustentables; por lo que este convenio con el Tecnológico de Monterrey redundará en el avance para la exposición de Querétaro como destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional.

“Con este convenio abrimos la puerta a un trabajo conjunto en materia de servicio social, prácticas profesionales y proyectos estudiantiles e institucionales, que no solo enriquecerán la formación académica de las y los jóvenes, sino que también contribuirán a fortalecer al sector turístico de nuestro estado”, señaló.

La funcionaria estatal informó que este acuerdo reafirma la visión de la Secretaría de Turismo de trabajar de la mano con instituciones educativas y prestadores de servicios, bajo la convicción de que la vinculación académica y profesional para la formación de prestadores de servicios, empresarios e investigadores del turismo, con altos estándares de calidad.

En su oportunidad, el director general del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, Pascual Alcocer, reiteró el compromiso en la formación de profesionales para el sector turístico; que coadyuven al desarrollo social, económico y empresarial de la entidad; buscando siempre mejorar la calidad de vida de quienes aquí viven.

“Hoy, con este convenio que firmamos con SECTUR, refrendamos este compromiso y damos un paso más hacia el fortalecimiento del ecosistema turístico de Querétaro, al tiempo que brindamos a las y los estudiantes oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo”, expresó.

Con esta firma, ambas instituciones se comprometen a generar proyectos de impacto positivo en las comunidades y a continuar posicionando a Querétaro como un referente turístico a nivel nacional e internacional.