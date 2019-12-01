Refuerza Gobierno de Michoacán coordinación y atención municipal ante temporada de ciclones y huracanes

Refuerza Gobierno de Michoacán coordinación y atención municipal ante temporada de ciclones y huracanes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 15:39:12
Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, instruyó a las y los funcionarios estatales a reforzar el trabajo de atención y coordinación con los municipios para enfrentar cualquier contingencia derivada de la actual temporada de ciclones y huracanes.

Lo anterior, en el marco de la sesión del Comité Estatal de Emergencias y Desastres, donde el encargado de la política interna del estado subrayó la necesidad de mantener una atención permanente, especialmente en los meses de septiembre y octubre, considerados de mayor riesgo por la intensidad de las precipitaciones.

Ante autoridades federales, presidentes municipales e integrantes del gabinete estatal, Zepeda Villaseñor hizo un llamado a las dependencias a mantener una comunicación estrecha con los ayuntamientos y los cuerpos de protección civil, a fin de atender con oportunidad cualquier eventualidad y salvaguardar a la población.

Finalmente, reiteró el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de garantizar la seguridad de las familias michoacanas, con estrategias conjuntas que permitan enfrentar la temporada de ciclones y huracanes con capacidad de respuesta y organización.

Es de mencionar que se encuentran listos 250 refugios temporales habilitados para brindar atención a la población que lo requiera, especialmente en zonas de riesgo mismos que se pueden consultar en el siguiente sitio: https://siir.michoacan.gob.mx, así como el número de emergencias 911 para informar y atender cualquier suceso.

