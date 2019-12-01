Refuerza CEI equipamiento para el mantenimiento de carreteras estatales

Refuerza CEI equipamiento para el mantenimiento de carreteras estatales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 11:11:10
Querétaro, Querétaro, 18 de agosto del 2025.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, realizó la entrega de camionetas a personal operativo y de conservación, responsables del mantenimiento de los casi mil 200 kilómetros que componen la red carretera estatal.

Lo anterior con el objetivo de fortalecer su capacidad, agilizar sus recorridos y garantizar una atención más oportuna a las necesidades de la red vial.

Sonia Carrillo, reconoció el esfuerzo, la pasión y la entrega de los camineros, y señaló que su labor es fundamental para avanzar en el compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, de mantener conectadas a las familias queretanas mediante vialidades seguras, eficientes y bien cuidadas.

