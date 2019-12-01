Refuerza Alma Mireya González cuidado de áreas verdes escolares y dan mantenimiento

Refuerza Alma Mireya González cuidado de áreas verdes escolares y dan mantenimiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 20:52:56
Quiroga, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, refrendó su compromiso con el cuidado de los espacios educativos y el bienestar de la niñez, al coordinar, a través de la Dirección de Parques y Jardines, labores de mantenimiento en las áreas verdes del Jardín de Niños “Justo Sierra” durante el receso escolar.

Con el respaldo del Oficial Mayor, se realizaron acciones de limpieza, poda y rehabilitación de jardines, con el objetivo de que las y los pequeños encuentren un entorno limpio, seguro y agradable al regresar a clases.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una visión de gobierno que atiende no sólo las necesidades inmediatas de la población, sino también el entorno en el que niñas y niños aprenden y conviven.

“Las escuelas son espacios formativos y también comunitarios. Mantenerlas en buenas condiciones es sembrar en las y los estudiantes el valor del cuidado y el respeto por su entorno. Nuestro compromiso con la educación también se refleja en estas acciones”, señaló Alma Mireya González Sánchez.

Por lo que, a nombre de todo el personal docente y administrativo del Jardín de Niños “Justo Sierra”, se expresó un especial agradecimiento a la presidenta municipal, al Oficial Mayor y al equipo de Parques y Jardines por el apoyo brindado durante el receso escolar, reconociendo que este trabajo conjunto fortalece la imagen y funcionalidad del plantel.

La alcaldesa reiteró que su administración continuará respaldando a las instituciones educativas del municipio con programas y acciones que dignifiquen sus espacios, contribuyendo así a una formación integral de la niñez quiroguense.

