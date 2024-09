Refrendan autoridades de San Antonio su confianza en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 20 de septiembre de 2024.- Hoy San Antonio y Querétaro despegan al siguiente nivel en su cooperación internacional, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al fungir como testigo de honor en la firma de convenios con motivo de la Alianza entre los Aeropuertos Internacionales de San Antonio – Querétaro y el Acuerdo de Entendimiento entre el Alamo Colleges District y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado.

En las instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), el mandatario estatal pugnó por continuar trabajando en el bloque comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá; destacó que las tres naciones son un gran complemento y consideró que se debe explotar esta colaboración, donde cada entidad con sus ventajas competitivas atraiga prosperidad a sus pueblos.

“Creo que somos un gran complemento las tres naciones, tenemos que seguir trabajando en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales, en temas de adicciones, en temas, por supuesto, de inmigración, pero lo más importante que podemos hacer es trabajar en la academia para que los tres países podamos tener un desarrollo, innovación y desarrollo tecnológico como nunca antes”, apuntó.

Kuri González auguró que el establecimiento del presente puente aéreo de amistad y colaboración en materia de aviación incrementará la conectividad entre los aeropuertos internacionales; conectando oportunidades de turismo, comercio, negocios y cultura. Reiteró que en Querétaro se le apuesta a la educación; además, ofrece talento humano y con estas nuevas alianzas que se tienen con ciudades hermanas como es San Antonio, se puede seguir creciendo, trabajando y aprendiendo.

“La relación con nuestros vecinos, con Estados Unidos, no solamente es una relación logística o no solamente es una relación comercial, es una relación que va mucho más allá, que va de la parte política, porque no solamente compartimos tres mil kilómetros de fronteras, sino también una gran cantidad de comercio con Estados Unidos, y creo que es muy importante decir que tenemos que seguir trabajando juntos”, señaló.

Además, el Gobernador recalcó que esta alianza histórica en materia de educación, abre puertas al intercambio académico y cultural entre prestigiosas instituciones educativas; abriendo así todo un horizonte de oportunidades para los estudiantes y educadores.

Dentro de su intervención, el alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nirenberg, celebró la continuación de la historia entre las y los ciudadanos de ambas ciudades con la firma de estos convenios de colaboración entre Colleges de Alamo y los aeropuertos internacionales de San Antonio y Querétaro, que mediante la aerolínea Viva Aerobús proporciona la conexión directa.

“Esto nos va a ayudar en la investigación y el desarrollo y nos va a beneficiar a todos (…) Vamos a seguir expandiendo la relación entre nuestras ciudades y vamos a tener importantes oportunidades y sociedades para que todo esto no quede solo en nuestra imaginación y que San Antonio no solo venga de Querétaro, sino vaya a Querétaro, para enseñarles al mundo las uniones tan fuertes que puede haber entre Estados Unidos y México”, precisó.

Durante su mensaje, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, subrayó que el convenio entre aeropuertos representa el establecimiento de un puente aéreo de amistad que generará más tráfico de aviación de pasajeros, tanto en el plan turístico e intercambio cultural, como de fortalecimiento del comercio, negocios y llegada de nuevas inversiones. Es por ello, indicó, que, más allá de ser un elemento de conectividad, el aeropuerto queretano representa competitividad, pues permite vincular a la entidad con grandes destinos como San Antonio.

Comunicó que el aeropuerto queretano se posiciona en el lugar número 15 a nivel nacional, en cuanto a traslado de pasajeros. Tan solo durante el periodo comprendido de enero a agosto de este año, registra un acumulado en traslado de un millón 311 mil 543 pasajeros, lo que representa un crecimiento superior al 17 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En este sentido, informó que actualmente se cuenta con 24 rutas comerciales directas, siendo 18 destinos domésticos y seis internacionales, con los que se atienden los principales hubs de negocio y vacaciones en México y Estados Unidos. En cuanto a carga, comentó que en agosto se transportaron seis mil 494 toneladas, y se tienen acumuladas 50 mil 286 toneladas para el periodo de enero a agosto. En este rubro, reportó, el Aeropuerto Internacional de Querétaro se posiciona como el quinto lugar nacional.

“Sin duda, con estos acuerdos de colaboración no sólo fortalecemos los lazos de unidad con el país que es nuestro primer socio comercial, sino también incrementamos conectividad entre estos dos puertos de aviación, lo cual abre nuevas oportunidades de crecimiento económico. Gracias por confiar en Querétaro. Esta sinergia nos traerá muchas buenas noticias. Cuentan con nosotros para seguirnos fortaleciendo”, ponderó.

El director Ejecutivo de Sistemas del Aeropuerto Internacional de San Antonio, Jesús Sáenz, vaticinó que con esta colaboración aumentará el tráfico de aviación entre ambos aeropuertos, además de generar más turismo, inversión e intercambios culturales y educativos entre las comunidades existentes; confió en que estas prácticas generen una experiencia positiva para todos los pasajeros que viajan y abonen a que las dos regiones continúen creciendo.

La secretaria de Educación Martha Elena Soto Obregón, aseveró que esta acción fortalece los lazos entre las instituciones educativos de San Antonio, Texas, y Querétaro; abundó que el acuerdo de entendimiento entre Alamo College y las universidades tecnológicas; así como las politécnicas es claro ejemplo del trabajo colaborativo y la cooperación internacional; reconoció la labor de los Rectores por su trabajo en este consorcio que después de tres años hoy se materializa.

El rector del Alamo Colleges, Mike Flores, especificó que la visión que comparten ambas regiones con la signatura de estos acuerdos es fortalecer las comunidades al proporcionar mejores oportunidades y crecimiento. Expuso que juntos están construyendo el futuro; la colaboración entre las instituciones es un ejemplo muy poderoso de lo que se puede alcanzar cuando se trabaja, se cruzan fronteras, y se comparten objetivos.

Previo a la celebración de este acto, el titular del Poder Ejecutivo estatal atestiguó la signa de un convenio de colaboración entre el alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nirenberg y su homólogo en la ciudad de Querétaro, Luis Nava Guerrero, a fin de profundizar lazos de cooperación en rubros como la cultura, el turismo, la conectividad aérea, el comercio, la inversión y la educación.