Refrenda gobernador de Querétaro compromiso con comerciantes y tianguistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:32:32
Querétaro, Querétaro, 8 de septiembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en el 28° Aniversario de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios A.C., donde reiteró el compromiso de su gobierno en mantenerse cercano a todas aquellas personas que, desde este gremio, están comprometidas con el Querétaro que tenemos y con su futuro.

Durante este encuentro con integrantes de uniones de comerciantes y tianguistas de municipios como Querétaro y San Juan del Río, las autoridades estatales reconocieron que el pequeño comercio es la base de nuestra economía y un motor que lleva el bienestar a las familias queretanas.

Por lo que continuará el diálogo a fin de responder a sus necesidades y seguir apoyando para que los negocios sean más competitivos.

