RedCoFem Movimiento Feminista Michoacán emite posicionamiento por el 8M

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2024.- Mediante un comunicado la RedCoFem Movimiento Feminista Michoacán emitió un posicionamiento a propósito de este día, conmemoración internacional de la mujer.

El texto dice lo siguiente: “este 8 de marzo del 2024, como cada año, las mujeres michoacanas que integramos la RedCoFem Movimiento Feminista Michoacán salimos a la calle para recordarles que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no es un día para festejar; es de conmemoración y lucha. Hoy no somos todas, pero nos volvemos la voz de las que ya no están. Decidimos visibilizar nuestros derechos y gritar por las que nos hacen falta.

Estamos furiosas, molestas y hartas. Y, ¿Cómo no estarlo? ¡Si nos matan a diario, nos violan, nos violentan, nos desaparecen! ¿Cómo callar ante tanta violencia? ¡nunca más nos verán calladas!

En México y en Michoacán la violencia nos embiste salvajemente y vivimos en un Estado fallido que nos debe mucho a todas (niñas, jóvenes y mujeres). Por eso nuestras voces, vivencias y resistencias deben ser escuchadas.

Hoy, como activistas queremos darle un mensaje a todas las funcionarias públicas y políticas: les recordamos que sus cargos han sido producto de la LUCHA FEMINISTA, la cual ha logrado garantizar el derecho a ocupar los espacios públicos donde se toman las decisiones, que tienen como obligación seguir impulsando y manteniendo por y para el bienestar de las mujeres.

Funcionarias: si ustedes, no pueden entrar en un proceso de deconstrucción y entender nuestra causa social y lucha, no nos estorben a las que sí queremos. También, aprovechamos para recordarles que sin nosotras no estarían en la toma decisiones.

¡Compañeras, no se dejen engañar por un hueso! Es patético y vergonzoso que utilicen nuestro movimiento para posicionar candidatas que no tienen idea del feminismo ni de los derechos en pro de todas. Peor aún, hacerse pasar por una de nosotras, demostrando hoy no ser más que aliadas de este sistema político patriarcal, misógino y represor. Tenganlo en claro: las vamos a estar observando y cuestionando.

El patriarcado nos quiere seguir usando como peones de fichas de ajedrez para conseguir sus fines políticos y cumplir su cuota de género. Ellos y ellas solo están concentradas en la silla presidencial, así como en los espacios políticos. Todo se torna electoral, sin causa. Mientras los ojos se encuentran enfocados en su farsa electoral, la violencia y la crueldad se agudizan ¡basta del circo electoral y sus alienadas! Repudiamos las omisiones y negligencias tanto en funcionarias y obviamente funcionarios y en los tres poderes.

¡Lean bien! Les hacemos un llamado y un primer aviso: esperamos que en la próxima legislatura tengamos una agenda realmente feminista. Dejen ya su telenovela mediática de épocas electorales, donde dicen ustedes que hay menos feminicidios que el año anterior. ¡Entiendan! No somos cifras, ni números, ¡Somos mujeres!

Tal parece que les caen muy bien los feminicidios y la violencia hacia nosotras, porque así engrosan sus carpetas y sus informes; ya hasta parece competencia con otras entidades federativas para ver quien lleva menos o quien lleva más, de acuerdo al color de su partido. En lugar de realizar su trabajo: acciones y plataformas de seguridad eficaces para las niñas, jóvenes y mujeres. ¡Ya dejen de fingir y simular!

La democracia no existe en nuestro Estado, es solo una forma de garantizar el control; lo que nosotras buscamos es la autonomía, el apoyo mutuo, la verdadera organización y el bien común de nuestros territorios. El capitalismo salvaje que nos atraviesa solo nos ve como una mercancía más y no vamos a dar un paso atrás en esta lucha ¡acostúmbrense!

Somos y seremos la vanguardia y resistencia, no vamos a permitir que sigan oprimiendo nuestras corporalidades únicamente reduciéndolas a objetos de consumo ¡Hoy resistimos, mañana transformamos!”.