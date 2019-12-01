Recorre Mauricio Kuri la Sierra Gorda por contingencia climática 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:03:56

Querétaro, Querétaro, a 11 de octubre.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González recorrió la Sierra Gorda con el objetivo de visibilizar y conocer los daños ocasionados por las lluvias de los últimos días en la región, la cual a ocasionado deslaves, desbordamiento del río Jalpan y lamentablemente la muerte de un menor.

A través de sus redes sociales, el gobernador emitió un mensaje explicando que las condiciones climatológicas de los últimos días han reblandecido la tierra lo que a ocasionado los deslaves en distintos puntos de la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla.

“Seguimos en camino a la Sierra, estamos pasando por Peñamiller y vemos muchos pero muchos problemas, vemos mucho material suelto del cerro, estamos trabajando y vemos que el camino se pudo abrir ayer con maquinaria de la CEI, pero se vuelve a caer, entonces es muy importante que tengan mucho cuidado, es muy peligroso”, dijo.

Pidió a la ciudadanía que tiene que transitar por dicha carretera, que tomen precauciones y sean cuidadosos, ya que pueden continuar los deslaves.

Puntualizó sé que se trabaja de forma coordinada con autoridades federales y municipales con la intención de atender de forma inmediata los bloqueos carreteros ocasionados por deslaves de los cerros.