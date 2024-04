Reconocimiento del TEEMICH a diputadas priistas es un triunfo para la ley y las mujeres valientes: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 23 de abril de 2024.- El reconocimiento de la autoridad electoral a Yanitzi Palomo Calderón y Sheida Barajas Birrueta, como diputadas en funciones es un triunfo para el PRI, pero también representa un triunfo para la ley y para las mujeres valientes, como son las priistas, consideró Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor.

Insistió en que, a pesar de la manipulación de algunos actores políticos en el interior del Congreso del Estado no se salieron con la suya, porque los buenos han luchado del lado de la ley y las instituciones la han hecho prevalecer.

“Piensan que pueden salirse con la suya, pero para que ellos se salgan con la suya, para que el mal triunfe, se requiere que los buenos no hagamos nada, y yo creo que, al atreverse mis compañeras a actuar, porque pudieron no haber hecho nada, era difícil, dar una lucha jurídica no es fácil, pero su valor, su decisión y el respaldo de nuestra institución, de nuestro partido, logramos ganarles a los malos”, dijo.

El líder priista abundó que está seguro del papel que harán las nuevas legisladoras “y serán de lo más destacado y brillante de la misma”. Así como de su incorporación a la bancada del PRI.

“Mi reconocimiento porque hoy los priistas estamos más representados con dos mujeres jóvenes, valientes, inteligentes en esta legislatura”, insistió.

En rueda de prensa donde estuvieron las diputadas Yanitzi Palomo Calderón y Sheida Barajas Birrueta, así como la secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, también lamentó y envió su solidaridad al dirigente del PRD, Octavio Ocampo, tras conocerse la renuncia del candidato a presidente municipal de Zacapu, Luis Lorenzo Martínez Pedraza, donde van en candidatura común también con el PAN.

“Lamentamos mucho, seguramente mañana estaremos fijando una postura en conjunto con Octavio Ocampo y Cuquita Cabrera, mi solidaridad para el PRD, este tipo de acciones dañan nuestra democracia, enrarecen más la elección, porque las causas que obligan a la renuncia del candidato son temas relacionados con la inseguridad. Muchos de nuestros candidatos están siendo amenazados”, dijo.