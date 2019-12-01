Reconoce Mauricio Kuri unidad del PAN para el 2027

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:37:07

Querétaro, Querétaro, a 29 de septiembre de 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González puntualizó que el Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad tiene la fuerza necesaria para competir en la próxima elección del 2027 en cada uno de los 18 municipios, ya hay unidad al interior de este organismo político.

Reconoció que pese a los resultados del 2024, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganó espacios en la entidad, esto fue debido al arrastre que se tuvo por parte de la campaña de la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“En 2024 fue una época muy complicada para el país, donde venía una ola muy grande de la presidenta que arrastró mucho; aún así, se ganó San Juan, Corregidora, Querétaro y El Marqués, tuvimos más diputaciones locales y ganamos el Senado”, dijo.

Explicó que su trabajo en este momento como gobernador, es entregar buenos resultados a la ciudadanía, y las acciones que tome el Acción Nacional serán partidistas, y la decisión responsable de postular perfiles sólidos recaerá en ellos.

“Lo que a mí me concierne hacer es dejar un gobierno bien calificado; al partido le corresponde mandar los mejores perfiles y ganar la elección”.

Insistió que el PAN en Querétaro tendrá responder y mantener el respaldo social, lo que hará que se tengan candidatos fuertes que busques seguir con la estabilidad política y de gobernanza que tiene la entidad, mientras él realiza su trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los queretanos.

De igual manera, reconoció que durante estos cuatro años como cabeza del Poder Ejecutivo de Querétaro a tenido haciendo y errores, y el no reconocerlos sería incongruente.

“Si hemos tenido errores y, por supuesto, tengo muchísimos errores, lo peor que te puede pasar es no ver cuando estás haciendo algo mal”.