Reconoce Guillermo Vega a Georgina Guzmán como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXI Legislatura de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero reconoció a la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Georgina Guzmán Álvarez como la presidenta de Mesa Directiva, luego ocho días del zafarrancho que se suscitó en el salón del Pleno, cuando se pretendía votar para la renovación de la misma.

Tras dime y diretes entre diputados de las bancada panista y los de la Cuarta Transformación (4T), los legisladores llegaron a un acuerdo, para reconocer y dar legitimidad a la envestidura de Georgina Guzmán.

Ante esta situación, el Guillermo Vega explicó que la decisión se tomó luego de una reunión entre las y los coordinadores de los diversos grupos y fracciones legislativas con el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, por lo que la sesión para ratificar a la presidenta de la Mesa Directiva podría realizarse el próximo viernes, una vez que se llegue al acuerdo de quienes serán los demás integrantes.

“A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política le vamos a proponer al Pleno de esta Legislatura dos temas; el primer tema es la integración de una nueva Mesa Directiva que sea plural, incluyente donde todos los partidos políticos suscribamos un acuerdo, en ese mismo acuerdo lo que estaremos proponiendo al Pleno es la distinción o ratificación de los actuales titulares de áreas administrativas que son ocho (…)”, dijo.

Enfatizó que a pesar de reconocer a la presidenta de la Mesa Directiva, como grupo parlamentario, no están de acuerdo en cómo se dieron las acciones, por lo que se llevará a sesión de Pleno una nueva votación para que esta sea integrada por distintos grupos políticos.

“Lo que hemos platicado con los coordinadores de seis partidos políticos es que inicie esta Mesa que eligieron ellos, queremos nosotros señalar, reiteramos que no estamos de acuerdo con la manera en cómo lo hicieron; pero privilegiando el avance del trabajo legislativo, por eso vamos a llegar a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política con los coordinadores de todos los partidos, para modificar esa Mesa, para tener una nueva Mesa Directiva que inicie funciones a partir de que se vote en Pleno hasta el 1 de abril del 2026, así es como se va integrar la Mesa Directiva.

Cabe mencionar, que otros de los acuerdos a los que se llegó y se propondrá ante el Pleno legislativo será la sustitución o ratificación los titulares de las áreas de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor, Atención Ciudadana, Estadística Legislativa, Tesorería, Comunicación Social, Acceso a la Información.