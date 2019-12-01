Reconoce GP de Morena inversión social por 35 mmdp en Michoacán en 1er año de la presidenta CSP

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2025.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado reconoció lo que calificó como grandes beneficios para Michoacán en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde aterrizaron 35 mil 523 millones de pesos en programas sociales.

Las y los legisladores morenistas, coordinados por la diputada Fabiola Alanís Sámano, destacaron que los programas de bienestar beneficiaron de manera directa a 1 millón 294 mil michoacanas y michoacanos, es decir, llegaron a 8 de cada 10 hogares.

Recordaron que los principales programas de bienestar para Michoacán durante el último año han sido: La pensión para adultas y adultos mayores, con más de 572 mil personas beneficiadas; las becas Rita Cetina, para más de 204 mil estudiantes de secundaria y la Benito Juárez de bachillerato, para 128 mil jóvenes; Pensión Mujeres Bienestar, para 119 mil michoacanas de 60 a 64 años; y, los apoyos de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos para más de 75 mil pequeñas y pequeños productores.

Puntualizaron que al menos 1 de cada 4 personas que viven en Michoacán es beneficiario o beneficiaria de al menos un apoyo para garantizar derechos, por parte del Gobierno de México.

Dimensionaron que la inversión en programas de bienestar para nuestra entidad representa 10 veces el presupuesto de todo el municipio de Morelia para este 2025, que este año ejerce poco más de 3 mil 600 millones de pesos, así como 27 veces el presupuesto del municipio de Uruapan, que este año ejerce 1 mil 300 millones de pesos y hasta 40 veces el del ayuntamiento de Zamora, que este año presupuestó 877 millones de pesos.