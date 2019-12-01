Reconoce Gobernador de Querétaro al Tec de Monterrey como centro de atracción de talento

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la ceremonia oficial que conmemora los 50 años del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, institución educativa a la que reconoció como pilar fundamental del progreso de la entidad, semillero de talento, carácter y visión, protagonista del desarrollo queretano y del emprendedurismo.

“Querétaro, a partir de que llegó el Tec de Monterrey, hay un antes y un después, una nueva competencia o búsqueda, oferta educativa, ayudó muchísimo a Querétaro a ser un centro de atracción de talentos. Lo que yo he visto como empresario toda mi vida es que la diferencia que hace una empresa a otra es su gente”, manifestó.

Durante medio siglo, desde que comenzó su historia el 14 de agosto de 1975, precisó Kuri González, el Tec de Monterrey ha contribuido en el éxito de Querétaro con la formación de técnicos, profesionistas y emprendedores, a quienes convocó a involucrarse en los asuntos de la política, a ser participativos ante los momentos complicados que está viviendo el país; cada generación, señaló, ha aportado ideas, soluciones y proyectos que han elevado el nombre de Querétaro.

En su mensaje, afirmó que la búsqueda de grandes visionarios de traer una nueva oferta educativa para Querétaro no fue casualidad, fue la base que se materializó para que la entidad esté en los primeros lugares a nivel nacional en diversos indicadores, aunado, dijo, a la labor que emprendieron los gobiernos que lo precedieron; en este sentido, resaltó que si a Querétaro le va bien es por su gente; y es parte de lo que la comunidad educativa del Tec hace, buscar que las empresas sigan creciendo conforme vayan pasando los años.

“Estos 50 años que lleva el Tec de Monterrey ha habido muchísimos cambios, muchísimos cambios. Pero yo creo que para los próximos 10 años va a haber más cambios que los últimos 50 años. Y tenemos que estar preparados para lo que viene. Y en Querétaro le apostamos muchísimo a la certidumbre jurídica. A que la gente sepa que tiene un lugar donde va a arriesgar su capital, pero que ese capital va a estar protegido por la ley, por nuestra propia gente”, apuntó.

Ante este escenario, el mandatario pugnó por un país donde predomine la certidumbre jurídica, buscar por medio de las universidades, por medio de los ciudadanos, aspirar a tener el mejor país posible, buscar lo perfecto para llegar a lo posible; acto donde también felicitó a la comunidad educativa que forma parte de este casa de estudios por sus 50 años y por los que vienen.

En este evento de celebración, el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascurain, enalteció la relación de trabajo que universidades, empresas y gobierno han priorizado para lograr grandes cambios en la región; expuso parte de la evolución del Campus Querétaro, desde donde se han trazado estrategias enfocadas en el fortalecimiento de su oferta académica, la internacionalización, la innovación y el emprendimiento, así como la inclusión con impacto social.

Al respecto, indicó que con miras a 2030, la institución ha definido tres grandes prioridades: consolidar la excelencia académica en Querétaro y a nivel nacional; impulsar la investigación aplicada mediante consorcios con otras universidades y el fortalecimiento de su impacto social.

El presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, Ricardo Saldívar Escajadillo, recalcó que esta celebración de cinco décadas marca la evolución de una comunidad académica que trabaja en equipo, fruto de la perseverancia y el talento de sus socios formadores, que nació con la visión de ampliar la oferta educativa y que desde su fundación se pensó en una educación integral.

Abundó que esta historia inició con 174 alumnos de preparatoria y el 2 de septiembre de 1975 con la tarea de crear carreras congruentes a la actividad productiva de la región, comenzaron cursos 170 estudiantes universitarios, actualmente, dijo, albergan a más de seis mil alumnos y ofertan 28 carreras disponibles para la comunidad.

En su intervención, el exrector del Tecnológico de Monterrey y primer Director del Campus Querétaro, Rafael Rangel Sostmann, se dijo gustoso por festejar estos 50 años que han aportado al estado un sinnúmero de jóvenes talentosos, quienes han desplegado su compromiso con la transformación de su entorno y la generación de impacto positivo a la región.

Durante este acto, que marca un hito para la institución referente educativa de la zona, el presidente Ejecutivo del Grupo Educativo y Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, subrayó que este gran proyecto es ejemplo de que en Querétaro se pueden lograr grandes cosas, de la mano de toda la comunidad, a fin de construir un futuro próspero que materialice la transformación de vidas y sociedades.

Como parte de la ceremonia, autoridades del Tec entregaron certificados a egresados Exatec, acto que conmemora su trayectoria y reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo, en la formación de hombres y mujeres líderes en su comunidad con un espíritu emprendedor.