Reconoce Eric Gudiño labor de los abogados y abogadas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- Para la consolidación del Estado de Derecho en la entidad, al contribuir al bien común, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, reconoció el trabajo que realizan las y los abogados durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro Fecaaq AC., que preside Edgar Saúl Villalobos Alejandro.

El encargado de la política interna de Querétaro resaltó que este cuerpo colegiado se ha posicionado en el ámbito profesional estatal, debido a la constancia y el trabajo de generaciones que los anteceden desde su fundación, pero también, a la especialización y preparación de las nuevas generaciones de juristas.

En su mensaje, el ahora presidente de la #FECAAQ, Edgar Saúl Villalobos Alejandro, señaló que esta Federación representa la pluralidad, la experiencia y el compromiso ético de la abogacía queretana en un contexto de constantes transformaciones jurídicas, sociales e institucionales, por lo que el papel del abogado exige preparación permanente, unidad y firme vocación de servicio a la sociedad.

Resaltó que, en este periodo, la FECAAQ se conducirá con diálogo, institucionalidad y visión de futuro; por ello, Villalobos Alejandro indicó que el respeto al Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y el acceso efectivo a la justicia requieren de instituciones fuertes, por lo que se impulsará una Federación sólida y participativa, enfocada en el fortalecimiento de los colegios y asociaciones que la integran, en la capacitación continua, la dignificación del ejercicio profesional y en la defensa de los valores de legalidad, ética e independencia.