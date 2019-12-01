Reconoce CTM en Querétaro el respaldo de Felifer Macías al mostrar la cercanía con el sector obrero

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 16:41:21

Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre de 2025.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, expresó su respaldo al alcalde capitalino, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, al reconocerlo como el único político que ha mostrado cercanía y compromiso real con las necesidades del sector obrero, afirmó el secretario general en la entidad, José Cruz Araujo Ávila.

Señaló que el apoyo no responde a intereses partidistas, sino a una relación de reciprocidad con quien ha acompañado las causas de los trabajadores.

“Nosotros apoyamos a quienes también nos apoyan, el joven Felipe ha sido cercano, respetuoso y ha estado presente cuando lo hemos necesitado, eso vale más que cualquier discurso”, dijo.

Recordó que, mientras otros actores políticos han sido invitados sin acudir, Macías Olvera ha participado activamente en reuniones con la CTM e incluso asistió al reconocimiento internacional que la organización obtuvo en Grecia, donde ofreció su respaldo para impulsar el deporte y la formación laboral.

Reconoció que, si bien la CTM tuvo una larga relación con el PRI, hoy la organización mantiene independencia y trabaja con quienes respetan al movimiento obrero.

“Ya no tenemos color, el sector obrero no puede vivir de esperanzas, necesita resultados”.