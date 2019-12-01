Reconoce Consejo Regulador del Tequila a Bedolla por su apoyo a las Indicaciones Geográficas

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- El Consejo Regulador del Tequila (CRT) reconoció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con el galardón “El águila en vuelo”, por el respaldo que ha brindado a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

En el marco de la Bienal oriGIn, que se celebra en Morelia del 8 al 10 de octubre, con la participación de 600 expertos en Indicaciones Geográficas de 40 países, el mandatario agradeció el reconocimiento y deseó que los debates y las posturas de este encuentro internacional sirvan para construir la visión mundial de estas declaraciones en los próximos cinco años.

Ramírez Bedolla manifestó que las declaraciones de Indicación Geográfica que recibieron cinco productos michoacanos: los molcajetes de piedra de San Nicolás Obispo, las esferas de Tlalpujahua, la jamaica de La Huacana, el pez blanco del lago de Pátzcuaro y la guayaba del oriente, es del mismo nivel que el nombramiento que obtuvo en 1991 la ciudad de Morelia como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.

En este espacio donde se reúnen la historia, la cooperación y la identidad de sus pueblos a través de sus productos, el gobernador homenajeó a Irlanda que celebra con México 50 años de relaciones diplomáticas y cerca de dos siglos de cercanía profunda.

En tanto, el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha, señaló que el galardón se entregó en gratitud por el respaldo que el Gobierno del Estado ha llevado a cabo por el desarrollo de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen en Michoacán.

Agradeció el impulso a las condiciones que el mandatario estatal ha realizado para que estas declaraciones florezcan con reglas claras, colaboración y visión del futuro.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, entregó al Consejo Regulador del Tequila el Premio Michoacán al Producto de Origen en su categoría Nacional, por ser ejemplo a nivel internacional en la gestión exitosa, con sustentabilidad y desarrollo de una Denominación de Origen.

Asistieron al evento, el excelentísimo señor Raurí de Búrca, embajador de Irlanda en México; Ricardo Deserti, presidente de oriGIn; Eoin Ó Catháin, director Irish Whiskey Association; Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno.

Así como Julie Barat, representante de la embajadora de Francia; Stepanhie Schock-Caradec, representante de la Confederation General Du Roquefort; Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura; y Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías.