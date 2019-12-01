Reconoce Brissa Arroyo presencia estratégica de las mujeres en la lucha por la Independencia de México 

Morelia, Michoacán, a 17 de Septiembre de 2025.- Es motivador y ejemplo para las nuevas generaciones que por primera vez en la historia de México una mujer Presidenta haya dirigido la ceremonia del Grito de Independencia, destacó la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez.

Al participar en las actividades cívicas y militares por el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de nuestro país, la Congresista Local calificó como un acierto que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum haya reconocido a las mujeres heroínas anónimas de este movimiento independentista, aquellas mujeres cuya presencia fue estratégica pero silenciosa y que sus nombres habían sido desdibujados.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, refirió que históricamente las mujeres han jugado un papel activo en la construcción del México de libertades, de instituciones, de leyes, y posteriormente en la búsqueda de condiciones igualitarias o en el desarrollo de los pueblos originarios.

En ese sentido, Brissa Arroyo consideró que esta nueva etapa que se escribe en el país con una mujer al frente de la Presidencia de la República y que por primera vez conduce el Grito de Independencia es inspirador para que niñas, adolescentes, mujeres, sepan que tienen un papel activo en nuestra sociedad, y que su voz siempre será escuchada.

Arroyo Martínez compartió que desde el Poder Legislativo ha trabajado impulsando iniciativas y reformas que permitan la progresividad de los derechos de las mujeres, que puedan alcanzar su pleno desarrollo y marcos legales para garantizar que no sean violentadas. “Por convicción he abanderado la causa de las mujeres y es un tema que vamos a seguir fortaleciendo”, agregó.