Reconoce Araceli Saucedo compromiso de la Federación en la protección de migrantes y la revisión del T-MEC

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2025.- La senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, participó en la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno, ejercicio que fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en la política exterior de México.

Durante su intervención, la legisladora reconoció el trabajo y compromiso del Gobierno de México en la protección de las personas migrantes mexicanas y en la conducción responsable de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), temas que consideró fundamentales para el desarrollo y la estabilidad económica del país.

“Es importante destacar la labor diplomática y el diálogo permanente que México mantiene con Estados Unidos y Canadá. La política exterior mexicana se fortalece cuando se basa en la cooperación, la coordinación y el respeto mutuo, sin subordinación”, señaló.

Por su parte, el secretario Juan Ramón de la Fuente afirmó que “no se van a salir con la suya quienes piensen que el país no alcanzará una buena revisión del T-MEC”, subrayando que México ha consolidado un mecanismo eficaz de diálogo trilateral que prioriza los intereses nacionales y la soberanía del país.

La senadora michoacana reiteró que desde el Senado de la República se impulsan acuerdos por una política exterior responsable, soberana y humana, que coloque en el centro a las y los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.