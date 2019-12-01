Reconoce AMEQ que teleférico en la capital queretana mejoraría la movilidad

Querétaro, Querétaro, a 15 de octubre de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos, reconoció la iniciativa del presidente municipal de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera, quien el pasado fin de semana anunció la creación de un teleférico para la zona norte de la ciudad, el proyecto, si es que se materializa, contribuirá a mejorar la movilidad en la ciudad.

Al ser cuestionado sobre este proyecto de movilidad, expresó que este transporte será una alternativa moderna y eficiente, con lo que se tendrá una mejor conectividad reduciendo tiempos de traslados desde el norte al centro de la ciudad de Querétaro.

“El teleférico es una gran idea, la verdad es que es algo que es una nueva modalidad de movilidad que definitivamente ahorra mucho tiempo para ciertas zonas de la ciudad. Yo creo que es muy importante, como él lo mencionó, que hagamos los estudios para tener no solamente los montos de inversión, sino los estudios de demanda y dónde se puede implementar”, expresó Cuanalo Santos.

Mencionó que el proyecto se encuentra alineado con la visión de la AMEQ para avanzar hacia una movilidad integrada, en la que diferentes medios de transporte se complementen para brindar un servicio más eficiente a los usuarios, es decir, se espera que uno de los aspectos más relevantes sea la conexión del posible teleférico con el sistema QroBús.

“Lo interesante de esto y lo que hemos trabajado hasta este momento con el propio presidente municipal es que estos sistemas que se puedan implementar, que son muy buenos y muy positivos para la movilidad de la ciudad, estén totalmente integrados con el sistema QroBús; el hecho de que una persona pueda utilizar un teleférico y después transbordar en un autobús que sean totalmente compatibles le daría muchísimo beneficio a los sistemas de transporte público”.

Aseveró que a pesar de que el teleférico aún es una propuesta y el proyecto se encuentra en etapa de análisis; los estudios técnicos serán fundamentales para determinar la viabilidad, los montos de inversión y la demanda potencial.