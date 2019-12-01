Reconoce 76 Legislatura a Margarita Arriaga Pierres con la Condecoración "Merito al Turismo Michoacano" 2025

Morelia, Michoacán; a 08 de octubre de 2025.- Por unanimidad, las y los diputados locales, designaron como recipiendaria de la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano” en su versión 2025, como un reconocimiento de manera póstuma a la ciudadana Margarita Arriaga Pierres; distinguida promotora de la actividad turística en el Estado.

Dicha condecoración que tiene la finalidad de ser un aliciente que estimule a los prestadores de servicios turísticos, para que con su esfuerzo sigan ofreciendo más y mejores servicios que satisfagan las necesidades de los turistas y se respete a los ciudadanos de nuestro estado, será otorgada en acto solemne el próximo 28 de octubre de 2025, en el Palacio Legislativo.

Cabe señalar, que la designación se realizó mediante convocatoria pública, a través de la cual se registraron seis archivos, mismos que fueron analizados por las y los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, quienes por unanimidad, acordaron otorgar dicho reconocimiento a Arriaga Pierres, en honor a su vida, legado, contribución y por su destacado interés y promoción de la actividad turística del Estado de Michoacán.

La condecorada, nació en el año de 1946 y falleció en el 2022, fue fundadora en el año de 1970 del Hotel Mansión Iturbe, en el municipio de Pátzcuaro Michoacán realizando un ejemplo de rescate y restauración de un edificio histórico en la plaza Vasco de Quiroga convirtiéndolo en un pilar del turismo cultural y un referente histórico de esa ciudad.

A nivel nacional e internacional destacó colaborando con autoridades municipales y estatales en el impulso de políticas públicas, además de formar parte de la iniciativa privada como PROTURMICH y el fideicomiso de promoción turística de Michoacán, con la convicción siempre firme como defensora inalcanzable de las tradiciones, gastronomía patrimonio cultural de la entidad.

En materia de gastronomía, participó en la preservación de la cocina michoacana el proyecto de la cocina tradicional michoacana y así impulsar y lograr el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad; su trabajo y actividades turísticas muestran el interés, amor y promoción que generó a Michoacán, precisaron las y los legisladores.