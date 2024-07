Recién detenido por robo a reloj tampoco ha llegado a Tribunales en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de julio de 2024.- La persona que, recientemente, fue detenida en la Ciudad de México por el robo de un reloj de lujo no llegó ante el Tribunal Superior de Justicia, afirmó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta de Poder Judicial.

“No, ninguna bueno, tuvimos, o sea, no sé qué caso en específico, o sea, tuvimos un detenido en a finales de mayo, en este fue hace dos semanas esta detención no ha llegado nada, hay otras peticiones en relación con esos delitos por parte de Fiscalía, pero no hemos tenido ningún otro detenido”.

En ocasiones anteriores, la magistrada presidenta especificó que nadie ha sido vinculado a proceso por el robo de relojes en Querétaro, sin embargo, una persona (en mayo) enfrentó una audiencia inicial por este ilícito, pero no se vinculó a proceso.

“Aunque a estas personas se les detenga no llegan a tener un proceso ante el Tribunal”.

Anteriormente autoridades estatales han manifestado la detención de diez personas por incurrir en este tipo de actos, no obstante, con estas actualizaciones del Tribunal Superior de Justicia se conoce que no es una situación que llegue hasta sus manos.